Чемпионский бой Околи и Гловацки состоится 20 марта

Бой Лоуренса Околи и Кшиштофа Гловацки за вакантный титул WBO в тяжелом весе состоится 20 марта в Великобритании, сообщает Boxing Scene.

Британец и поляк должны были подраться еще 12 декабря, но их бой перенесли из-за положительного теста на коронавирус у Гловацки.

Вместо Гловацки Околи (15-0, 12 KO) сразился с Никодемом Ежевски, победив того техническим нокаутом во втором раунде.

Гловацки (31-2, 19 KO) не дрался с июня 2019 года, когда проиграл Майрису Бриедису в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии.