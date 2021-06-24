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Чемпионский боксерский поединок Лопес — Камбосос снова перенесен

14:33
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Поединок между абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом и обязательным претендентом на титул IBF Джорджем Камбососом снова перенесен, сообщает The Ring.

По информации источника, бой Лопес — Камбосос должны перенести с 14 августа на 11 сентября.

Это уже третий перенос противостояния. Изначально боксеры должны были встретиться 5 июня, но организаторам пришлось выбрать другую дату — 19 июня, так как Флойд Мейвезер проводил выставочный бой против Логана Пола. За несколько дней до турнира Лопес заболел коронавирусом и снялся, поэтому новой датой стало 14 августа.

В последнем поединке Лопес победил единогласным решением судей Василия Ломаченко, став абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Дополнительная информация:

https://www.ringtv.com/623364-teofimo-lopez-vs-george-kambosos-jr-postponed-again/

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