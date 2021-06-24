Поединок между абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом и обязательным претендентом на титул IBF Джорджем Камбососом снова перенесен, сообщает The Ring.

По информации источника, бой Лопес — Камбосос должны перенести с 14 августа на 11 сентября.

Это уже третий перенос противостояния. Изначально боксеры должны были встретиться 5 июня, но организаторам пришлось выбрать другую дату — 19 июня, так как Флойд Мейвезер проводил выставочный бой против Логана Пола. За несколько дней до турнира Лопес заболел коронавирусом и снялся, поэтому новой датой стало 14 августа.

В последнем поединке Лопес победил единогласным решением судей Василия Ломаченко, став абсолютным чемпионом мира в легком весе.