Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 15:29

Теренс Кроуфорд серьезно относится к Аванесяну: «Ему нечего терять»

Теренс Кроуфорд объяснил, почему серьезно относится к Аванесяну
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Один из лучших боксеров мира, чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (38-0) подчеркнул, что с его стороны нет никакой недооценки 34-летнего российского боксера Давида Аванесяна (29-3).

«Аванесяну есть что выигрывать и нечего терять, — приводит слова Кроуфорда Bad Left Hook. — Я понимаю, что 10 декабря он выложится по полной, поэтому я не смотрю ему за спину. На ринг выйдет лучшая версия Аванесяна, и поэтому я должен показать свою лучшую форму. Я заряжен устроить шоу для всех своих фанатов в Омахе. Моя цель — напомнить всем, что я лучший боксер на планете».

Кроуфорд и Аванесян встретятся на ринге 10 декабря на The CHI Health Center Arena в Омаха, США.

Бокс
0
Читайте также
Фанаты сборной Марокко праздновали выход команды в 1/4 финала ЧМ-2022 по всему миру. Фото
Бывший форвард «Анжи» Это'О ударил человека ногой по лицу на ЧМ-2022
Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Киеву время стать сильнее
Дмитрий Песков: о вмешательстве России в планы совершить госпереворот в ФРГ речи не идет
Движение затруднено на Дмитровском шоссе в Москве из-за прорыва коммуникаций
Какая помощь есть для самозанятых
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Культовый боксерский рефери Миллс Лейн скончался в возрасте 85 лет
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости