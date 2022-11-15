Тайсон Фьюри: «Бой с Усиком пройдет в Саудовской Аравии»

Тайсон Фьюри считает, что его бой с Усиком пройдет в Саудовской Аравии

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) предполагает, что после поединка с Дереком Чисорой (33-12) он встретится с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0).

«Если Усик реально хочет этого боя, то мы можем встретиться уже в следующем бою, — сказал Фьюри в интервью BT Sport. — Но это при условии, что я выиграю [Чисору] и все пойдет так, как надо. Бой с Усиком, скорее всего, пройдет в Саудовской Аравии. Я подерусь там, а затем вернусь в Великобританию».

Фьюри подерется с Чисорой 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания. Бой пройдет за титул WBC в супертяжелом весе.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.