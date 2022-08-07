Тайсон Фьюри назвал себя боссом всех тяжеловесов. Нганну ответил

Фьюри заявил, что именно он является лучшим тяжеловесом на данный момент

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) напомнил, что именно он является лучшим тяжеловесом на данный момент.

«Я, черт возьми, лучший! Я лучший из когда-либо живших! Я настоящий босс! Тяжеловесы... я правлю этими уб****ами!» — сказал Фьюри на видео, опубликованном в Twitter. Вскоре после этого заявления чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) ответил: «Я самая большая рыба в твоем пруду... на данный момент».

Фьюри в последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде. Бой состоялся 24 апреля в Лондоне, Великобритания.

Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе против Сирила Гана (10-1) 22 января на турнире UFC 270 в Анахайме, США. На данный момент камерунец восстанавливается после операции на колене.