Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 14:28

Тайсон Фьюри назвал себя боссом всех тяжеловесов. Нганну ответил

Фьюри заявил, что именно он является лучшим тяжеловесом на данный момент
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) напомнил, что именно он является лучшим тяжеловесом на данный момент.

«Я, черт возьми, лучший! Я лучший из когда-либо живших! Я настоящий босс! Тяжеловесы... я правлю этими уб****ами!» — сказал Фьюри на видео, опубликованном в Twitter. Вскоре после этого заявления чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) ответил: «Я самая большая рыба в твоем пруду... на данный момент».

Фьюри в последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде. Бой состоялся 24 апреля в Лондоне, Великобритания.

Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе против Сирила Гана (10-1) 22 января на турнире UFC 270 в Анахайме, США. На данный момент камерунец восстанавливается после операции на колене.

Бокс
Тайсон Фьюри
1
0
Читайте также
5 доступных продуктов, которые снизят уровень холестерина в крови
Этот поезд в огне. Как «Локомотив» превратился в главную катастрофу начала чемпионата
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дацик рыком ответил на вопрос про настрой на бой с Монсоном
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости