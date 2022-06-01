Бивол рассказал о спаррингах с Бетербиевым: «Он пытался меня поджать»

Бивол заявил, что тренировался с Бетербиевым при его подготовке к Олимпиаде в 2012 году

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) заявил, что он тренировался с Артуром Бетербиевым (17-0) при его подготовке к Олимпиаде в 2012 году. Также Бивол признался, что относился к Бетербиеву как к лидеру сборной. Об этом Бивол рассказал в подкасте Григория Дрозда.

— В 2012 году у вас был спарринг с Бетербиевым. Геннадий Юрьевич недавно говорил об этом. Комментарии были такие, что Бетербиев так и не смог тебя достать.

— На самом деле, не все так. Во-первых, это не был спарринг. Бетербиев готовился к Олимпиаде, он боксировал в 91 кг. Я тогда был еще в 75. Разница большая. Я был в составе сборной, бывало, что нас ставили на пару раундов. Тренер Бетербиева захотел, чтобы я поработал с его учеником. Я, как разумный человек, увидел, что передо мной человек на 2 категории выше, мне нечего доказывать, я не собираюсь его лишний раз раздражать. Он, как разумный человек, тоже понимал, что я на 2 категории ниже, и тоже не собирался никому ничего доказывать. Это скорее просто пятнашки. Я пытался двигаться, чтобы по мне не попали, он пытался меня где-то поджать. Это не полноценный спарринг. Когда мы были на Олимпиаде, Бетербиеву нужны были спарринги, я и там с ним спарринговал, но тоже примерно в таком режиме. Отработка такая. Где-то меня даже просили встать в левшу, я пару раундов отработал, хотя никогда в левше не работал. У Бетербиева какой-то соперник-левша был на Олимпиаде.

— То есть спарринг, о котором мы говорим...

— Да, это не такие спарринги, как у нас при подготовке.

— Когда в последний раз общался с ним лично?

— Не помню даже.

— То есть вы не общаетесь?

— Нет. Мы с ним и не общались. Ну, на сборах бывало.

— Как и со многими в составе сборной.

— Да. К Бетербиеву было отношение как к лидеру сборной, я тогда только пришел в команду. Я наблюдал за всеми лидерами, кто как тренируется, у кого какое отношение, брал какие-то фишки. Отношение к Бетербиеву было, скорее, как к старшему, и общение такое же.

Следующий бой Бетербиев проведет против чемпиона WBO Смита-младшего (28-3) 18 июня в Мэдисон-сквер-гарден, Нью-Йорк, США.

Бивол победил Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.