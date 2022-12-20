Бивол равнодушен к реваншу с Саулем Альваресом

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) заявил, что он даже не думает о реванше с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (58-2).

«Честно говоря, меня не волнует [реванш с Альваресом]. Не хочу об этом думать. Не хочу зависеть от его решения с кем он хочет драться», — сказал Бивол в интервью iFL TV.

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.