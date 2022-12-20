Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 14:34

Бивол равнодушен к реваншу с Саулем Альваресом

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) заявил, что он даже не думает о реванше с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (58-2).

«Честно говоря, меня не волнует [реванш с Альваресом]. Не хочу об этом думать. Не хочу зависеть от его решения с кем он хочет драться», — сказал Бивол в интервью iFL TV.

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
0
Читайте также
Минута молчания для Мбаппе, прыжки в мусорный бак — Аргентина дико отпраздновала победу на ЧМ
Украину исключат из ФИФА и УЕФА? Продолжение скандала после ареста президента футбольной ассоциации
Сильный пожар разгорелся на нефтегазовом объекте под Харьковом
Эксперты назвали топ-5 причин отказа в ипотеке
Сунак призвал лишить Россию способности пополнять запасы оружия
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Промоутер Усика: «Бой с Фьюри состоится не позднее 4 марта 2023-го»

Фьюри: «Таких, как Усик, я видел предостаточно»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости