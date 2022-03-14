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Бивол: «Канело может спарринговать хоть с Чужими»

Бивол высказался о Сауле Альваресе
Давид Хачатрян
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0) заявил, что ему без разницы, с кем тренируется абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Канело Альварес (57-1).

На вопрос журналиста: «Канело способен спарринговать с тяжеловесами. Говорит ли это вам, что он особенный боец», Бивол ответил: «Он может спарринговать хоть против Чужих, это не имеет значения. Я спарринговал с супертяжами, это ничего не значит. Спарринг — это спарринг, а бой — это бой», — сказал Бивол в интервью FightHype.

Бивол подерется с Канело 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (Невада, США).

Дмитрий Бивол
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