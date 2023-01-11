Усик обратился к Фьюри: «Где ты, брюхо?»

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) высмеял чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0), который неоднократно называл украинца средневесом.

«Средневес здесь! Тайсон Фьюри, где ты, брюхо?», — написал Усик в Twitter, опубликовав свою фотографию из бассейна.

Александр Усик. страница Александра Усика в Twitter., Фото Twitter

Объединительный бой Усика и Фьюри может состояться весной.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.