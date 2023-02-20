Александр Усик назвал три любимых боя

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) сообщил, что его поединки с бывшим чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3), а также бой Эвандера Холифилда (44-10) с Дуайтом Кави (41-11) — его любимые.

«Есть много поединков, которыми я восхищаюсь, — приводит слова Усика Boxing Scene. — Некоторые из них я пересматривал десятки раз. Я пересматривал свой бой с Энтони Джошуа семь-восемь раз, второй бой — пять раз.

И я пересматривал первый чемпионский бой между Эвандером Холифилдом и Дуайтом Кави более 10 раз. Это был первый титульный бой Холифилда. Фантастика! Я бы назвал этот бой своим любимым".

Усик в прошлом бою победил Джошуа раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.