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Чемпион WBA Asia South Гукасян ударил соперника на дуэли взглядов

16:30
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Чемпион WBA Asia South Эдгар Гукасян ударил Эммануэля Амоса на битве взглядов накануне субботнего поединка, сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

Сначала Амос толкнул россиянина, тот в ответ ударил своего оппонента. Разнимать разгоряченных соперников пришлось присутствующим на взвешивании членам команды.

Бой Гукасяна и Амоса пройдет в рамках вечера бокса в Сочи. Главным событием карда станет возвращение в ринг Мурата Гассиева и его дебют в супертяжелом весе в поединке против Нури Сефери.

Турнир по боксу с участием Мурата Гассиева пройдет в Сочи 31 октября. РЕН ТВ выступает соорганизатором турнира в рамках проекта «Бойцовский клуб» и проведет эксклюзивную трансляцию главных боев.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/766376-chempion-wba-asia-south-gukasian-udaril-sopernika-na-dueli-vzgliadov

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