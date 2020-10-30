Чемпион WBA Asia South Гукасян ударил соперника на дуэли взглядов
Чемпион WBA Asia South Эдгар Гукасян ударил Эммануэля Амоса на битве взглядов накануне субботнего поединка, сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.
Сначала Амос толкнул россиянина, тот в ответ ударил своего оппонента. Разнимать разгоряченных соперников пришлось присутствующим на взвешивании членам команды.
Бой Гукасяна и Амоса пройдет в рамках вечера бокса в Сочи. Главным событием карда станет возвращение в ринг Мурата Гассиева и его дебют в супертяжелом весе в поединке против Нури Сефери.
Турнир по боксу с участием Мурата Гассиева пройдет в Сочи 31 октября. РЕН ТВ выступает соорганизатором турнира в рамках проекта «Бойцовский клуб» и проведет эксклюзивную трансляцию главных боев.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/766376-chempion-wba-asia-south-gukasian-udaril-sopernika-na-dueli-vzgliadov