Чемпион России по боксу получил условный срок за нападение на росгвардейца

Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили получил три года условно за нападение на сотрудника Росгвардии и хранение наркотиков, сообщают «Известия». Кушиташвили также назначен испытательный срок на два года.

Гособвинение требовало для боксера три года лишения свободы условно. Защита призывала суд учесть характеристики Кушиташвили из Федерации бокса России, а также его помощь детским домам, дому инвалидов и дому престарелых. Сам спортсмен в последнем слове попросил суд дать ему шанс исправиться.

Кушиташвили и его коллегу, боксера Овика Оганнисяна задержали ночью 2 февраля в подъезде одного из домов на Фрунзенской набережной в Москве. Патрулировавшие территорию росгвардейцы заметили мужчин, выходивших из такси. Увидев силовиков, те поспешили зайти в подъезд. Правоохранители последовали за спортсменами и обнаружили их на одном из этажей. Кушиташвили застали за употреблением наркотиков. Когда силовики потребовали у мужчины предъявить документы, боксер ударил одного из них в лицо.

В итоге против него возбудили уголовное дело по фактам нападения на росгвардейца и хранения наркотиков. Кроме того, Кушиташвили был исключен из состава олимпийской сборной страны.