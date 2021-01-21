Чемпион мира по боксу пообещал избить Макгрегора

Чемпион мира по боксу в первом среднем весе по версии WBO бразилец Патрик Тейшейра обратился в адрес бойца UFC Конора Макгрегора. Ирландец ранее заявил, что станет чемпионом мира по боксу.

«Он думает, что если Флойд подарил ему несколько раундов, то он теперь боксер, — приводит слова Тейшейры The Sun. — Я бы не стал делать, как Флойд. Я бы уничтожил его за два раунда. В первом дал бы вставать, а во втором — падать. Я бы его избил. Конор просто несет чушь, настоящий клоун. Хочу избить этого клоуна, чтобы он уже закончил не только с боксом, но и с UFC.

Напомним, в 2017 году Макгрегор провел первый бой в боксе, проиграв непобежденному американскому боксеру Флойду Мейвезеру. ?

Напомним, что 23 января в Абу-Даби (24 января по московскому времени) Макгрегор подерется с американцем Дастином Порье.

32-летний ирландец одержал 22 победы в ММА при четырех поражениях. У 31-летнего американца 26 побед и шесть поражений, один бой был признан несостоявшимся.

В первом поединке этих бойцов, который состоялся 27 сентября 2014 года, ирландец победил нокаутом.

«РЕН ТВ» покажет бой Порье и Макгрегора в прямом эфире.