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Сегодня, 12:23

Чемпион мира по боксу Артур Бетербиев рассказал, что дрался на улице

Давид Хачатрян
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Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (18-0) рассказал, что у него был конфликт на улице, хоть он и не назвал его «настоящей серьезной дракой».

«Дрался ли я когда-нибудь на улице? К сожалению, такое было. Но не назвал бы я тот момент настоящей серьезной дракой. Могу сказать только одно: старайтесь решить конфликт словами, а драться надо в ринге, что мы и сделаем 28 января», — написал Бетербиев в соцсетях.

Бетербиев подерется с Энтони Ярдом (22-2) 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Артур Бетербиев
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