Чахкиев призвал Емельяненко-младшего согласиться на боксерский поединок

Олимпийский чемпион-2008 по боксу Рахим Чакхиев призвал бойца ММА Александра Емельяненко провести бой по боксерским правилам. Ранее Емельяненко-младший предлагал провести поединок в смешанном стиле.

«Сегодня ты загоняешь меня в клетку и предлагаешь правила ММА, но ММА — это уличная драка. Я предлагаю тебе классику, классический бокс. Я не предлагаю тебе олимпийский бокс, в котором у тебя вряд ли бы получилось одержать победу, — сказал Чахкиев в видеообращении в Instagram. — Тебе не стоит ничего бояться. Я приму твои условия. Это может и два, и пять, восемь, да хоть 16 раундов. Я готов и на 15. Готов ли ты? Принимай вызов».