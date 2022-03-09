Бывший тренер Головкина назвал трех боксеров, которые побьют Канело

Бывший тренер Геннадия Головкина Абель Санчес считает, что абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Канело Альвареса (57-1) могут побить только три боксера: Артур Бетербиев, Дэвид Бенавидес и Геннадий Головкин.

«Я считаю, что в данный момент есть только три боксера, способные остановить Альвареса, — сказал Санчес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV. — Один из них — Бетербиев. Он мощный, габаритный. Чтобы остановить его, по нему придется ударить битой. Два других — это Бенавидес и Головкин. Если Головкин наберет прежнюю форму, он сможет одолеть Сауля».

Канело подерется с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (19-0) 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада.