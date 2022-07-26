Бывший тренер Усика оценил его шансы против Тайсона Фьюри

Американский тренер Джеймс Али Башир, который тренировал чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0), считает, что если Усик побьет в реванше Энтони Джошуа (26-2), то у него будут большие шансы на успех в бою с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (32-0).

«Возвращение Фьюри ради бесплатного поединка с Джошуа — это нонсенс, в этом нет никакого смысла. Что касается его поединка с Диллианом Уайтом, это было то, чего я ожидал. Это был хороший поединок, и я ожидал, что Тайсон Фьюри победит таким образом. Если Усик победит Джошуа во втором бою, то у него будут хорошие шансы и в поединке с Фьюри», — сказал Али Башир в интервью YouTube-каналу «Два Боковых».

Реванш Усика и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Фьюри в последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде. Бой состоялся 24 апреля в Лондоне, Великобритания.