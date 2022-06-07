Сергей Деревянченко: «Я был удивлен победой Бивола над Альваресом»

Сергей Деревянченко признался, что он был удивлен исходом поединка Альвареса и Бивола

Бывший трехкратный претендент на титул чемпиона мира в среднем весе Сергей Деревянченко (13-4) признался, что он был удивлен исходом поединка абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-2) и чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (20-0).

«Я был удивлен победой Бивола. До боя я не сомневался, что Альварес победит», — сказал Деревянченко в интервью YouTube-каналу FightHype. Также Деревянченко добавил, что считает, что Альварес останется во втором среднем весе.

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8-го мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.

Следующий бой Альварес проведет против Головкина 17 сентября. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в втором среднем весе, которое принадлежит 31-летнему мексиканцу.