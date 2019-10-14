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Бывший претендент на титул WBO Элой Перес скончался на 33 году жизни

14:13

Экс-претендент на титул чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO американский боксер Элой Перес умер в 32 года, сообщают fightnews.

Точные обстоятельства его смерти неизвестны, хотя, как сообщает boxing247, он покончил жизнь самоубийством.

Перес на профессиональном ринге одержал 23 победы (7 — нокаутом), два поединка завершил вничью, а единственное поражение потерпел в 2012 году в бою за титул WBO с еще одним американцем Эдриэном Бронером.

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