Бывший претендент на титул WBO Элой Перес скончался на 33 году жизни

Экс-претендент на титул чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO американский боксер Элой Перес умер в 32 года, сообщают fightnews.

Точные обстоятельства его смерти неизвестны, хотя, как сообщает boxing247, он покончил жизнь самоубийством.

Перес на профессиональном ринге одержал 23 победы (7 — нокаутом), два поединка завершил вничью, а единственное поражение потерпел в 2012 году в бою за титул WBO с еще одним американцем Эдриэном Бронером.