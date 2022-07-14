Хильберто Рамирес: «Бой с Биволом состоится в октябре или ноябре»

Бывший чемпион мира во втором среднем весе и второй номер рейтинга WBA в полутяжелом весе Хильберто Рамирес (44-0) уверен, что его бой с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (20-0) состоится осенью.

«Бивол победил Канело, и это для меня очень хорошо, потому что люди узнают, кто я такой, — сказал Рамирес в интервью Fighthype. — Мы оба хотим быть лучшими. Бивол доказал, что он лучший, теперь моя очередь. Нам еще предстоят переговоры. Я сгораю от нетерпения. Думаю, что бой состоится в октябре или ноябре. Это точно произойдет до конца года.

Бой закончится судейским решением из-за его футворка. Возможно, у меня получится его нокаутировать. Вижу, как рефери поднимает мою руку. В ринге я спокоен, стараюсь следовать геймплану, потому что мне нравится, когда все проходит идеально. Я знаю, как победить Бивола. Он может сильно бить или делать все, что хочет. Он никогда не встречался с кем-то вроде меня».

Рамирес в последнем поединке нокаутировал в четвертом раунде первого номера рейтинга Доминика Безеля (32-3) в отборочном поединке по версии WBA в полутяжелом весе. Бой прошел 14 мая в Toyota Arena в Онтэрио, США.

Бивол победил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.