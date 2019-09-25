Бывший чемпион мира по боксу уверен, что Земля плоская

Бывший чемпион мира по боксу во втором среднем весе Карл Фроч считаем, что Земля — плоская. По словам 42-летнего британца, завершившего карьеру в 2014 году, все снимки космического агентства NASA — это просто компьютерная графика.

- Земля плоская, сто процентов. Доказательств того, что она изгибается нет, — цитирует Фроча Metro. — Фейковое космическое агентство NASA использует компьютерные изображения. При этом все они разные. Когда я на них смотрю, то мне кажется, что это мультики.

Вот когда кто-то вроде Ричарда Брэнсона откроет чартерные рейсы в космос и можно будет посмотреть на Землю, то тогда я поверю, что она — шар.