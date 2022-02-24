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Сегодня, 13:26

Оскар Де Ла Хойя заявил, что больше никогда не вернется на ринг

Оскар Де Ла Хойя сообщил, что не думает о возвращении на ринг

49-летний бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя (39-6) сообщил, что даже не думает о возвращении на ринг. Сейчас бывший боксер полностью посвящает себя бизнес-проектам.

«Я больше не могу представить себя на ринге. Я вешаю перчатки на гвоздь и завершаю карьеру, — заявил Де Ла Хойя в интервью BoxingScene. — Раньше я на 100 процентов концентрировался на тренировках. Это просто опустошило меня. Как только я подцепил COVID-19, у меня появились проблемы с дыханием во время пробежки. Сейчас я чувствую себя отлично. У меня есть шесть огромных проектов, над которыми я работаю. Я перестроился. Во мне осталась энергия. Рядом со мной моя любимая женщина, благодаря которой я чувствую себя Кинг-Конгом. Это мотивирует. Это действительно так. Мне не терпится увидеть, что будет дальше с Golden Boy и моим личным брендом. Все движется в правильном направлении».

Де Ла Хойя планировал выйти на ринг против бывшего бойца UFC Витора Белфорта 11 сентября 2021 года. Поединок сорвался из-за того, что Де Ла Хойя заразился COVID-19.

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