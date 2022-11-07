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Дрозд: «В бою Бивола и пикового Роя Джонса я бы поставил на Дмитрия»

Дрозд поделился мнением о возможном поединке Роя Джонса против Бивола
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд поделился мнением, как бы сложился поединок лучшей версии Роя Джонса против Дмитрия Бивола.

«Рой творил чудеса, до боя с Тарвером он почти никому не давал шанса, — сказал Дрозд на Youtube-канале «Meta MMA». — Хотя с Хопкинсом первый бой был очень близкий. Я не знаю, я, честно, никогда не был фанатом Роя Джонса. А стиль, который у Дмитрия Бивола, мне очень нравится, из-за стиля я бы все-таки поставил на Дмитрия Бивола. А что касается Сауля Альвареса, его нельзя закапывать, но ему что-то нужно делать с ногами под Бивола. Дима не даст ему просто так подойти и ударить».

6 ноября Бивол победил единогласным решением Гилберто Рамиреса на турнире в ОАЭ.

Григорий Дрозд
Дмитрий Бивол
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