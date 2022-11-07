Дрозд: «В бою Бивола и пикового Роя Джонса я бы поставил на Дмитрия»
Дрозд поделился мнением о возможном поединке Роя Джонса против Бивола
Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд поделился мнением, как бы сложился поединок лучшей версии Роя Джонса против Дмитрия Бивола.
«Рой творил чудеса, до боя с Тарвером он почти никому не давал шанса, — сказал Дрозд на Youtube-канале «Meta MMA». — Хотя с Хопкинсом первый бой был очень близкий. Я не знаю, я, честно, никогда не был фанатом Роя Джонса. А стиль, который у Дмитрия Бивола, мне очень нравится, из-за стиля я бы все-таки поставил на Дмитрия Бивола. А что касается Сауля Альвареса, его нельзя закапывать, но ему что-то нужно делать с ногами под Бивола. Дима не даст ему просто так подойти и ударить».
6 ноября Бивол победил единогласным решением Гилберто Рамиреса на турнире в ОАЭ.
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