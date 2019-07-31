Бывший чемпион мира осужден на 18 лет за сексуальное насилие над дочерью

Аргентинский боксер Карлос Балдомир получил 18 лет тюрьмы. Его признали виновным в сексуальном насилии по отношении к собственной дочери. Это происходило, когда ей было 8-9 лет и происходило у него дома или во время поездок на каникулах. Сообщается, что 48-летний экс-спортсмен систематически совершал действия сексуального характера по отношению к дочери.

Балдомир завершил карьеру в 2014 году. В 2016 году он был арестован, а в 2019-м суд Санта-Фе вынес приговор - 18 лет тюремного заключения, информирует World Boxing News. Аргентинец - бывший чемпион мира в полусреднем весе. Он одержал 49 побед (15 нокаутов), при 16 поражениях и шести ничьих. В его активе, в частности, победы над Артуро Гатти и Забом Джудой. Свои титулы он уступил Флойду Мейвезеру.