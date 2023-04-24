Джордж Форман назвал двух действующих супертяжеловесов, которые были бы успешны в его эпоху

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Джордж Форман (76-5) заявил, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) и бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) могли стать чемпионами в его эпоху.

«Сейчас я просто обожаю бокс, — признался Форман Fight Hype. — Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри… эти парни могли бы существовать в любую эпоху, они бы вдохновили меня стать боксером.

Мне нравятся эти парни, мне нравится, как они дрались, я ничего не знаю об их жизни вне ринга, но внутри ринга — ух, какие они бойцы!».

Фьюри в первом бою с Уайлдером дважды упал в нокдаун, однако смог довести бой до ничьи. Поединок состоялся в 2018-м. Во втором бою Уайлдер потерял титул WBC, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в 2020-м. В трилогии, которая состоялась в 2021-м, Уайлдер проиграл Фьюри техническим нокаутом в 11-м раунде.