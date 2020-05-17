Известный комментатор Джо Роган поделился мнением о возможном выставочном бое между 53-летним Майком Тайсоном и 57-летним Эвандером Холифилдом. Ранее легендарные боксеры анонсировали возвращение на ринг.

— Тайсон выглядит чертовски невероятно, ужасающе, — приводит слова Рогана BJ Penn. — Если его не будут проверять на прием различных препаратов, гормонов, все будет совсем по-другому. Если он принимает тестостерон различные гормоны, то твое тело куда лучше функционирует, чем у других людей в годах.

Если они не проверят Тайсона, Холифилда, мы можем увидеть сумасшедшее дерьмо. Но, может быть, Майк просто исключительный спортсмен.

Они встречались между собой дважды. В 1996 году Холифилд победил техническим нокаутом, а встреча в следующем году ознаменовалась скандалом. Тайсон откусил Холифилду часть уха, бой приостановили. Эвандер не вышел на четвертый раунд, Тайсон пытался пробраться к Холифилду. Майк был дисквалифицирован, лишен боксерской лицензии и оштрафован на три миллиона долларов.