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Бронзовый призер Олимпиады-2020 Хатаев успешно дебютировал на профессиональном ринге

21:13

Бронзовый призер Олимпиады в Токио Имам Хатаев успешно дебютировал на профессиональном ринге, одержав победу над Исматом Эйнуллаевым из Азербайджана в первом раунде.

Бой прошел 3 ноября в Грозном во дворце спорта имени Увайса Ахтаева в рамках вечера бокса «Время легенд», проводимом республиканским спортивным клубом «Ахмат».

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