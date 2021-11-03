Бронзовый призер Олимпиады-2020 Хатаев успешно дебютировал на профессиональном ринге
21:13
Бронзовый призер Олимпиады в Токио Имам Хатаев успешно дебютировал на профессиональном ринге, одержав победу над Исматом Эйнуллаевым из Азербайджана в первом раунде.
Бой прошел 3 ноября в Грозном во дворце спорта имени Увайса Ахтаева в рамках вечера бокса «Время легенд», проводимом республиканским спортивным клубом «Ахмат».
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