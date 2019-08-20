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Бронер хочет провести бой против Ломаченко

18:57
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Американский боксер, бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Эдриен Бронер заявил о желании выйти на ринг против украинца Василия Ломаченко.

— Я тоже буду биться с Ломаченко в промежуточном весе до 138 фунтов, — приводит Xsport слова американца из его Instagram.

Бронер одержал 33 победы на профессиональном ринге (24 нокаута) при четырех поражениях и одной ничьей. Следующий бой он должен провести против другого украинского боксера Ивана Редкача.

Дополнительная информация

https://xsport.ua/boxing_s/news/broner-khochet-dratsya-s-lomachenko-v-promezhutochnom-vese_2120736/

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