Бронер хочет провести бой против Ломаченко

Американский боксер, бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Эдриен Бронер заявил о желании выйти на ринг против украинца Василия Ломаченко.

— Я тоже буду биться с Ломаченко в промежуточном весе до 138 фунтов, — приводит Xsport слова американца из его Instagram.

Бронер одержал 33 победы на профессиональном ринге (24 нокаута) при четырех поражениях и одной ничьей. Следующий бой он должен провести против другого украинского боксера Ивана Редкача.