Бриедис заявил о желании провести бой с Канело

Чемпион мира IBF Майрис Бриедис заявил о желании провести бой против мексиканского чемпиона WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе Сауля Альвареса. Об этом 36-летний латвийский боксер сообщил в своем Instagram.

«Похоже, Канело не найдет равного соперника в суперсреднем или полутяжелом весе. Что за машина! Готов пройти испытание с достойным оппонентом?» — написал Бриедис в Instagram.

На счету Бриедиса в боксе 28 побед и одно поражение. У 31-летнего Канело 57 побед, одно поражение, и два боя завершились ничейным результатом.