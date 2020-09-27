Бриедис победил Дортикоса в финале Всемирной боксерской суперсерии

В финале Всемирной боксерской суперсерии латвиец Майрис Бриедис победил кубинца Юниера Дортикоса. Латвийский боксер одержал победу по очкам. Двое судей отдали ему победу (117-111, 117-111), а третий зафиксировал ничью (114-114).

Он завоевал титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии IBF и получил трофей Мохаммеда Али как победитель суперсерии.

Поединок прошел в Мюнхене (Германия). Он должен был состояться 21 марта в Риге, но в итоге был перенесен из-за пандемии коронавируса.

35-летний Бриедис в профессиональной карьере побеждал 27 раз (19 нокаутов) и один раз уступил. 34-летний Дортикос одержал 24 победы на профессиональном ринге (22 нокаута) при двух поражениях.