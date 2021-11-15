Бразильский боксер Кузьмину перед боем: «Готовься, Сергей!»

Двукратный чемпион Бразилии по боксу Игор Адиэл рассказал о настрое на бой протий россиянина Сергея Кузьмина.

«Сергей Кузьмин. Я считаю тебя достойным. Но я с сожалением отношусь ко всем своим соперникам, потому что они всего лишь мешки на моем пути. Готовься, Сергей. Но ты всего лишь этап на моем пути к титулу чемпиона мира», — цитирует бразильца РЕН ТВ.

Боксеры проведут поединок 26 ноября в рамках Бойцовского клуба РЕН ТВ.