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Бразильский боксер Кузьмину перед боем: «Готовься, Сергей!»

16:00

Двукратный чемпион Бразилии по боксу Игор Адиэл рассказал о настрое на бой протий россиянина Сергея Кузьмина.

«Сергей Кузьмин. Я считаю тебя достойным. Но я с сожалением отношусь ко всем своим соперникам, потому что они всего лишь мешки на моем пути. Готовься, Сергей. Но ты всего лишь этап на моем пути к титулу чемпиона мира», — цитирует бразильца РЕН ТВ.

Боксеры проведут поединок 26 ноября в рамках Бойцовского клуба РЕН ТВ.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/903642-brazilskii-bokser-kuzminu-pered-boem-gotovsia-sergei

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Гоша Чернов все материалы автора
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