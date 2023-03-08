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Брат Исмаилова заявил, что был бы доволен ничьей в бою со Штырковым

Руслан Минаев
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Брат российского бойца Магомеда Исмаилова Рамазан заявил, что его бы устроила ничья в поединке с Иваном Штырковым.

«Если бы дали ничью, мы бы не возмущались. Важно, с кем ты боксируешь. Ваня — наш хороший друг. Ничья? Пусть ничья. Мы бы не протестовали. Считали бы себя победителями, но без протестов и ничего такого. Мы бы не стали разбирать бой и подсчитывать все удары. Ваня красавчик, ничья так ничья», — цитирует Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

По итогам Исмаилов победил решением большинства судей — 60:54, 57:57, 59:55. Бой проходил 6 раундов по правилам бокса.

В декабре 2020 года бойцы провели поединок по правилам ММА, в котором единогласным решением судей также победил Исмаилов.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Бокс
Иван Штырков
Магомед Исмаилов
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