Брат Джо Смита-младшего был убит в ходе перестрелки

Экс-чемпион WBO в полутяжелом весе Джо Смит-младший (28-4) потерял младшего брата Алекса, который был убит в ходе перестрелки с неизвестным мужчиной в Мастик Бич, США.

Согласно BoxingScene, Смит вступил в перестрелку с неизвестным на парковке популярного местного бара Linsa Torr's Place на Neighborhood Road. Смит был застрелен 20 мая около двух часов ночи и был признан мертвым на месте преступления.

Алекс участвовал в семейном бизнесе Team Smith Tree Service. У него остались жена и четверо маленьких детей.

Джо Смит в прошлом году потерял титул WBO, проиграв Артуру Бетербиеву (19-0) нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 18 июня 2022-го в Нью-Йорке, США.