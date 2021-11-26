Бои Гаджи Автомата и Шульского: кард турнира Бойцовского клуба РЕН ТВ
09:45
Сегодня, 26 ноября, состоится турнир Бойцовского клуба РЕН ТВ. Начало — в 23.00 по московскому времени.
В главном бою вечера встретятся бывший интерконтинентальный чемпион мира в супертяжелом весе россиянин Сергей Кузьмин и Игор Адиэл — двукратный чемпион Бразилии по боксу, на счету которого 10 нокаутов в 10 поединках.
Также телеканал покажет бой Евгения «Молекулы ада» Орлова и Гаджи «Автомата» Наврузова.
Кард турнира:
Сергей Кузьмин (Россия) vs Игор Адиэл (Бразилия)
Гаджи «Автомат» Наврузов (Россия) vs Евгений «Молекула Ада» Орлов (Россия)
Павел Шульский (Россия) vs Коллинс Оял (Кения)
РЕН ТВ в прямом эфире покажет вечер бокса, трансляция в 23.00 по мск.
Вечер бокса можно будет посмотреть на Youtube-канале «СЭ» «Ушатайка».
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