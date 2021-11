Бои Гаджи Автомата и Шульского: кард турнира Бойцовского клуба РЕН ТВ

Сегодня, 26 ноября, состоится турнир Бойцовского клуба РЕН ТВ. Начало — в 23.00 по московскому времени.

В главном бою вечера встретятся бывший интерконтинентальный чемпион мира в супертяжелом весе россиянин Сергей Кузьмин и Игор Адиэл — двукратный чемпион Бразилии по боксу, на счету которого 10 нокаутов в 10 поединках.

Также телеканал покажет бой Евгения «Молекулы ада» Орлова и Гаджи «Автомата» Наврузова.

Кард турнира:

Сергей Кузьмин (Россия) vs Игор Адиэл (Бразилия)

Гаджи «Автомат» Наврузов (Россия) vs Евгений «Молекула Ада» Орлов (Россия)

Павел Шульский (Россия) vs Коллинс Оял (Кения)

Вечер бокса можно будет посмотреть на Youtube-канале «СЭ» «Ушатайка».