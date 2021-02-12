Бой Власова против Смита перенесен

Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе между россиянином Максимом Власовым и американцем Джо Смитом перенесен. Российский боксер заразился коронавирусом. Поединок должен был состояться 14 февраля.

«Я опустошен переносом боя. Я следовал строгим протоколам, регулярно сдавал тесты, которые показывали отрицательные результаты, и у меня нет никаких симптомов. Я хорошо подготовлен и отлично провел тренировочный лагерь. Я с нетерпением жду оглашения новой даты боя и возможности продемонстрировать свои навыки», — цитирует Boxing Scene Власова.

34-летний Власов имеет на своему счету 45 побед и 3 поражения, а у 31-летнего Смита — 26 побед и 3 поражения.