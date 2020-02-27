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Бой Усика и Чисоры состоится 23 мая в Лондоне

27 февраля 2020, 23:59
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23 мая в Лондоне состоится поединок украинского боксера Александра Усика с британцем Дереком Чисорой. Об этом сообщает журналист Майк Коппингер в своем Twitter. Он ссылается на слова промоутера Эдди Хирна.

Поединок состоится на О2 Арене и будет транслироваться стриминговым сервисом DAZN, а также Sky Sports (за дополнительную плату).

33-летний Александр Усик ранее перешел из первого тяжелого веса в тяжелый. Он провел 17 поединков на профессиональном ринге и во всех победил (13 нокаутов). 36-летний Дерек Чисора одержал 32 победы (23 нокаута) при девяти поражениях.

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