Бой Усика и Чисоры перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса

Поединок украинского боксера тяжелого веса Александра Усика и британца Дерека Чисоры перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщает Twitter промоутерской компании Matchroom Boxing.

В Великобритании запрещено проведение любых вечеров бокса. Такое решение связано с пандемией коронавируса. Бой должен был пройти в Лондоне 23 мая. Новая дата пока неизвестна.

33-летний Александр Усик ранее перешел из первого тяжелого веса в тяжелый. Он провел 17 поединков на профессиональном ринге и во всех победил (13 нокаутов). 36-летний Дерек Чисора одержал 32 победы (23 нокаута) при девяти поражениях.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу и некоторых других турниров, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человека умерли, выздоровело — 66.

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