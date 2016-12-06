Бой Уорд - Ковалев собрал более 3,3 миллиона долларов от продажи билетов

Бой между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом, который прошел 19 ноября в Лас-Вегасе, собрал 13 310 зрителей и более 3,3 миллиона долларов от продажи билетов, сообщает ringside24.com. Отмечается, что 10 066 билетов было продано, 1636 роздано в качестве пригласительных и около 2500 остались непроданными, так как зал был рассчитан всего на 14 227 зрителей.

Кроме того, продажи платных трансляций поединка на НВО не оказались успешными, поскольку было продано всего 165 тысяч заявок, что в итоге составило прибыль в 10,7 миллиона долларов.