Повторный поединок боксеров тяжелого весе Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри официально подтвержден, сообщает ESPN. Он пройдет 22 февраля 2020 года.

Также указано, что место проведения поединка пока не определено. Однако, как заявили обе стороны, он, скорее всего, пройдет в Лас-Вегасе (США).

Первый бой Уайлдера и Фьюри состоялся 1 декабря 2018 года. Поединок прошел все 12 раундов и завершился ничьей. Оба боксера не потерпели ни одного поражения на профессиональном ринге. У Уайлдера 42 победы (41 нокаут), у Фьюри — 29 (20 нокаутов).