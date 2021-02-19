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Бой Тима Цзю может не состояться из-за травмы соперника

12:24
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Бой между австралийцем Тимом Цзю и Деннисом Хоганом может не состояться из-за травмы носа, полученной ирландцем на тренировке, информирует Fightnews.com. Поединок должен пройти 31 марта в австралийском Ньюкасле.

Победитель этого поединка встретится с чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе аргентинцем Брайаном Кастаньо.

В своем последнем бою Цзю 16 декабря выиграл у новозеландца Боуина Моргана нокаутом в первом раунде. Он защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF и пояс WBO в весовой категории до 69,9 кг.

Напомним, что 26-летний Тим Цзю — сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу россиянина Константина Цзю.

Всего на профессиональном ринге Тим Цзю одержал 17 побед (13 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.

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