Бой Спенса и Гарсии пройдет 21 ноября

Чемпион мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF Эррол Спенс проведет следующий поединок против экс-чемпиона двух дивизионов Дэнни Гарсии, сообщает Boxing Scene.

Стороны уже подписали контракты. Поединок состоится 21 ноября.

Изначально данная схватка должна была состояться 25 января, однако сорвалась из-за инцидента, произошедшего со Спенсом. Боксер попал в автомобильную аварию и восстанавливался от повреждений.

30-летний Спенс является непобежденным бойцом с рекордом в 26 побед (21 нокаутом). 32-летний Гарсия за свою карьеру одержал 36 побед (21 нокаутом) и проиграл 2 боя.