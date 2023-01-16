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Сегодня, 09:04

Бой Райана Гарсии и Джервонты Дэвиса на грани срыва

Давид Хачатрян
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Многострадальный боксерский поединок между чемпионом мира по версии WBC в легком весе Райаном Гарсией (23-0) и регулярным чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом (28-0) может не состояться, заявил промоутер Гарсии Оскар Де Ла Хойя.

«У меня на руках нет контракта. Дедлайн — понедельник. Если контракта не будет, мы будем двигаться дальше», — написал Де Ла Хойя в Twitter.

Гарсия и Дэвис договорились подраться 15 апреля в Лас-Вегасе. Бой должен состояться в промежуточном весе (136 фунтов).

Дэвис в прошлом бою победил Гектора Гарсию (16-1) техническим нокаутом в восьмом раунде. Бой состоялся 7 января на «Capital One Arena» в Вашингтоне, США.

Гарсия в прошлом бою нокаутировал Хавьера Фортуну (37-4) в шестом раунде. Бой состоялся 17 июля в Лос-Анджелесе, США.

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