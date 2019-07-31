Бой Поветкина и Фьюри состоится 31 августа

Российский боксер Александр Поветкин проведет следующий бой 31 августа в Лондоне с британцем Хью Фьюри, сообщается на официальном сайте промоутерской компании "Мир бокса".

Последний раз 39-летний россиянин выходил на ринг в сентябре прошлого года, когда проиграл техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа в бою за титулы чемпиона мира в супертяжелой весовой категории по версии трех организаций.

24-летний Фьюри выиграл 23 боя (13 нокаутом) и два раза проиграл.