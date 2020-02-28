Поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом планируется провести в мае в Англии, информирует ТАСС со ссылкой на команду Уайта.

— Бой планируется на 2 или 9 мая. На данный момент дата окончательно не утверждена, — отмечается в сообщении.

Последний бой Поветкин провел в декабре 2019 года против американца Майкла Хантера за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжелой весовой категории, поединок завершился ничейным результатом.

Всего в активе 40-летнего россиянина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 31-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.