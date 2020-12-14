Промоутер объяснил новый перенос боя Поветкина с Уайтом

Промоутер Андрей Рябинский сообщил, что бой российского боксера Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта вновь перенесен и не состоится в конце января.

«Боя с Уайтом в январе не будет, — цитирует ТАСС Рябинского. — Мы недооценили последствия вируса, все прошло не так гладко, как мы считали. Бокс — это серьезная нагрузка на организм, рисковать Сашиным здоровьем я не позволю. Дату боя будем обсуждать и назначать, когда поймем, в каком темпе сможем двигаться с подготовкой».

В первом бою, который прошел 22 августа, 41-летний Поветкин победил Уайта и стал временным чемпионом мира WBC. В начале ноября Поветкин перенес коронавирус, из-за чего их реванш не состоялся. В конце месяца он приступил к тренировкам, и сообщалось, что бой может состояться в январе 2021 года. Несмотря на перенос боя, Поветкин сохранил статус официального претендента на титул WBC.

Всего россиянин одержал 36 побед на профессиональном ринге (25 нокаутом) при одной ничьей и двух поражениях. У 32-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и два поражения.