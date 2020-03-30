Бой между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом остается в силе, несмотря на заявление промоутера о возможном переносе, информирует ТАСС.

Бой планируется провести 2 мая в Манчестере. Победитель поединка станет претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. При этом промоутер Эдди Хирн заявлял о желании перенести бой на июнь.

Всего в активе 40-летнего россиянина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 31-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.

Случаи заболевания коронавирусом выявлены на территории 177 стран. В общей сложности было зафиксировано 723 740 случаев заболевания COVID-19. Умерли 34 018 человек, выздоровели — 152 042.

Наибольшее количество случаев коронавируса было зафиксировано в США (143 025), Италии (97 689) и Китае (82 152). Наибольшее количество умерших от коронавируса — в Италии (10 779), Испании (6 803) и Китае (3 186).

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