Бой между Усиком и Чисорой перенесен из-за травмы украинца

Бой между 33-летним украинцем Александром Усиком и 36-летним британцем Дереком Чисорой перенесен, сообщает World Boxing News.

Поединок должен был состояться 28 марта на одном из стадионов Лондона или Манчестера. Однако из-за травмы Усика бой перенесли.

Победитель боя Усик — Чисора сможет встретиться с британским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, и IBO Энтони Джошуа.

На счету Усика 17 побед в 17 поединках на профессиональном уровне, 16 из них он провел в первом тяжелом весе.

Чисора за свою карьеру провел 41 бой, добившись 32 побед при девяти поражениях.