Бой между чемпионом мира в легком весе по версиям WBO, WBA и WBC Василием Ломаченко и обладателем пояса IBF американцем Теофимо Лопесом состоится в мае. Поединок может состояться в Нью-Йорке или на Ближнем Востоке, сообщает ESPN.

Последний бой Ломаченко провел 1 сентября 2019 года против британца Люка Кэмпбелла. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу украинскому чемпиону: 119-108, 119-108, 118-109.

Лопес провел последний поединок 14 декабря с Ричардом Комми. Американец нокаутировал ганского боксера во втором раунде и выиграл титул чемпиона мира IBF в легком весе. ?