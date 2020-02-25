Бой Липинца и Абдукахорова запланирован на 16 мая в США

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе, россиянин Сергей Липинец проведет поединок за «временный» титул IBF в полусреднем весе против представителя Узбекистана Кудратилло Абдукахорова. Бой состоится 16-го мая в США, в рамках вечера бокса от PBC. Место проведения еще не определено, но в качестве варианта упоминался Лос-Анджелес, сообщает Boxing Scene.

Победитель боя получит право на встречу с действующим чемпионом, американцем Эрролом Спенсом-младшим.

30-летний Липинец одержал на профессиональном ринге 16 побед (12 нокаутом) при 1 поражении. На счету 26-летнего Абдукахорова 17 побед (9 нокаутом).