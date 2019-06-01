Бой Ковалева с Ярдом состоится не раньше сентября

Британец Энтони Ярд не готов проводить поединок с чемпионом мира по версии WBO в весовой категории до 79,38 кг россиянином Сергеем Ковалевым в августе. Планировалось, что бой пройдет в Челябинске 29 июня, но поединок был перенесен.

– Бой не состоится в июне. Ярд не дал согласие на бой в августе. Пока неизвестно, когда он сможет пройти, – цитирует ТАСС сопромоутера Ковалева Кэти Дуву.

На счету 36-летнего Ковалева 33 победы, 28 из которых он одержал нокаутом, три поражения и одна ничья. 27-летний Ярд одержал на профессиональном ринге 18 побед (17 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.